دنيا بطمة تشعل الأجواء بفستان قصير يبرز مفاتنها وحملها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٦ مساءً (خاص / دوت الخليج )

نشرت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها في انستغرام صور حديثة لها وهي تستعرض انوثتها بفستات قصير باللون الزهري وبندانة بنفس اللون وشوز ابيض.

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وعلقت بطمة على اطلالتها بالقول : "اتمنى لكم يوم سعيد"، ولغت خاصية التعليقات مما أثار حيرة متابعيها.

وابرزت الفنانة دنيا بطمة من خلال إطلالتها التي أشعلت أجواء إنستغرام، بطنها المنتفخة بحملها إلى جانب جمالها وأنوثتها ومفاتنها.

وكانت بطمة قد اثارت الكثير من الجدل بعد القضية التي ادخلتها السجن مع شقيقتها ابتسام بتهمة ابتزاز المشاهير عبر حساب وهمي في انستغرام، ورغم خروجها من السجن إلا أنها بقيت تحت المراقبة فلم يتم اسقاط التهمة عنها بشكل نهائي.

وبعثت لشقيقتها رسالة قصيرة ومؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، ارفقتها بصورة تجمعهما قالت فيها " الصبر مشقة يعقبها فرج .. فالحمد لله دوما وابدا وان ينصركم الله فلا غالب لكم".

دنيا بطمة مغنية مغربية، فازت في المركز الثاني في برنامج اراب ايدول النسخة العربية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير من الأغاني الناجحة منها: يا حبيب القلب، ناوين نية، علمتني، حب صيني وغيرها من الأعمال.

والفنانة المغربية بطمة، هي ابنة الفنان حميد باطما شقيق الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة، ولدت بالدار البيضاء في 1 أبريل 1991 ، وتزوجت المنتج محمد الترك عام 2013.



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