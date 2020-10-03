بعد يومين من دفن أمير الكويت.. الفنانة شمس تظهر بالملابس الداخلية وتثير غضب الجماهير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٧ مساءً (دوت الخليج - خاص)

بعد يومين فقط من دفن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح شاركت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل شمس جمهورها صورة فاضحة بالبكيني ماعرضها لانتقادات واسعة. وظهرت شمس في الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي في "انستجرام" مرتدية بكيني أحمر فاضح وفاردة يديها كالجناحين وعلقت بالقول " إذا أردت أن تطير تخلى عن كل مايثقل كاهلك". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: دنيا بطمة تشعل الأجواء بفستان قصير يبرز مفاتنها وحملها (صور) ياسمين صبري وأبو هشيمة يعلقان على شائعات انفصالهما (شاهد) شاهد.. هبة نور تتعمد إظهار أجزاء حساسة من جسدها وتبهر الجمهور بعد ظهورها في أحضان السيد.. هبة نور تطل على الجمهور بشورت قصير للغاية (شاهد) في أجرأ اطلالة.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بالبكيني الضيق والقصير (صورة) فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش شاهد.. ثوان معدودة تحسم مصير سعودي (فيديو) بعد كشفها أردافها وصدرها.. غادة عادل تخطف الأنظار بإطلالة حديثة برفقة إبنها (صور) نسرين جواد تهدد بنشر صور وفيديوهات جنسية (شاهد) نجمة “مودرن فاميلي” أعلى الممثلات أجرا في العالم أهداها طائرة خاصة.. هذا ما لا تعرفه عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعد تزوجها بملياردير سعودي (صور) مشاهد مثيرة لصاحبة الأرداف الممتلئة "هيا مرعشلي" تشعل السوشيال ميديا زوجة "ميسي" تدخل المنافسة مع جوروجينا حبيبة "رونالدو" وتستعرض صدرها البارز وأفخاذها الناعمة.. (شاهد) بمشهد مثير من سرير النوم.. نسرين طافش تحقق أرقام قياسية بعدد المشاهدات (فيديو) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وهاجم الجمهور الفنانة الكويتية شمس بسبب ظهورها الفاضح في الوقت الذي تعيش فيه الكويت والدول العربية الحزن على وفاة الشيخ صباح الملقب بأمير الانسانية. View this post on Instagram If you wanna fly, give up everything that weighs you down. A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) on Oct 3, 2020 at 3:15am PDT View this post on Instagram If you wanna fly, give up everything that weighs you down. A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) on Oct 3, 2020 at 3:15am PDT A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) on Oct 3, 2020 at 3:15am PDT

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