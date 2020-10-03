كورونا يطيح بأعضاء من "الشيوخ الأمريكي" والكشف عن نتيجة فحص المرشح الرئاسي “بايدن”

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصيب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا، عقب يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، عن إصابتهما بالفيروس.

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وبحسب وسائل إعلام فإن من بين المصابين، عضو اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، السيناتور مايك لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، تومي هيكس.







وأعلن السيناتور توم تيليس، مساء الجمعة، عن إصابته بكورونا، ليكون بذلك رابع سيناتور يصاب بالوباء.

وقال السيناتور في بيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية خضعت لاختبارات روتينية للكشف عن الفيروس، بما في ذلك الاختبار السلبي يوم السبت الماضي، ولكن الليلة جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية".

وأضاف: "سأتبع توصيات طبيبي وسأعزل نفسي في المنزل لمدة 10 أيام وإخطار أولئك الذين كنت على اتصال وثيق بهم.. لحسن الحظ، ليس لدي أي أعراض وأشعر أنني بحالة جيدة".

وترشح السيناتور تيليس لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ الأمريكي وشارك في مناظرته الثالثة مع منافسه الديمقراطي كال كانينغهام مساء الخميس.

جدير بالذكر أن تيليس هو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وكان متواجدا في البيت الأبيض يوم السبت للإعلان عن ترشيح القاضية إيمي كوني باريت، كما أنه التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونغرس الأربعاء.

والإعلان عن إصابته في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن إصابة ترامب (74 عاما)، يزيد في الشكوك حول وضع تفشي الفيروس في واشنطن.





وفي سياق متصل، أعلن جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، نائب الرئيس السابق، الجمعة، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الخاصة به وبزوجته "سلبية".

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر: "يسعدني أن أبلغكم أن نتيجة فحص كورونا لي أنا وجيل (زوجته) سلبية، شكرا للجميع على رسائل اهتمامهم".

وأضاف: "آمل أن يكون هذا بمثابة تذكير: ارتدوا الكمامة وحافظوا على المسافة الاجتماعية واغسلوا أيديكم".

وفي تغريدة سابقة، أعرب بايدن عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه ترامب وزوجته ميلانيا من كورونا، وقال: "سنظل ندعو بالصحة والسلامة للرئيس وأسرته".

وفي تغريدة سابقة، أعرب بايدن عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه ترامب وزوجته ميلانيا من كورونا، وقال: "سنظل ندعو بالصحة والسلامة للرئيس وأسرته".

كما أثبتت الفحوصات إصابة كل من بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية لترامب، ومستشارة البيت الأبيض السابقة كليان كونواي بفيروس كورونا.



وقالت كيليان كونواي في تغريدة لها على "تويتر": "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن. بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء، كالعادة ، قلبي مع كل من تأثر بهذا الوباء العالمي".