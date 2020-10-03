شاهد.. الموهبة الصغيرة حلا الترك كيف أصبحت تضج أنوثة صاخبة وجمالاً ساحرا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٦ مساءً (خاص / دوت الخليج )

عبر خاصية الستوري بحسابها على انستغرام نشرت نجمة "ارابز جوت تالنت" حلا الترك صورة لها وهي تقدم دعاية لأحدى المنتجات ، وظهرت فيها وهي تضج أنوثة وجمالاً، مما أثار اندهاش الجمهور .

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وارتدت الموهبة الصغيرة سابقا ، والشابة حاليا "حلا الترك"، في اطلالتها فستاناً باللون الزهري، وفوقه جاكيت جينز، ووضعت مكياج صارخ أضاف لإطلالتها السحر والإشراق.

هذا وكانت قد شاركت الفنانة الترك قبل أيام قليلة، بصورة لها برفقة حصان أبيض عبر حسابها على إنستغرام، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أثنوا على اطلالتها وتغزلوا بجمالها الساحر.

وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة، منذ مشاركتها ببرنامج المواهب "ارابز جوت تالنت" عام 2011م، وهي في الثامنة من عمرها، ووصلت فيه للنهائيات، وبعد فترة أنزلت أغنية بابا نزل معاشه ونامي، وأغنية وبنتي الحبوبة، التي وصلت مشاهدتها إلى أكثر من 467 مليون مشاهدة حاليا واستمرت بالعمل كمغنية وممثلة، وقدمت مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات «هو وهاي وهي» وبث البرنامج على قناة إم بي سي 1 في شهر رمضان لعام 2014، كما قدمت عدة أغاني منها : ممنوع اللمس، وأعشق ديرتي، زهقانة، اوكي حبيبي.

ولدت حلا الترك في 15 مايو 2002، لأب بحريني وأم سورية، في مملكة البحرين، أي أن عمرها الآن بلغ 18 عاما.





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