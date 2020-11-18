شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سما المصري تظهر بشكل غريب في المحكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري الى انهيار تام وغير مسبوق بسبب البكاء الشديد رافقه حاله من الاغماء الشديد.

جاء ذلك بعدما قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية الاكتفاء في حبس المتهمة سنة واحدة وغرامة 100 جنيه في قضية الاعتداء على قيم المجتمع المصري، والغاء حبسها سنتين وإلزامها بدفع 300 ألف جنيه غرامة.

وكان النائب العام قد أمر بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء ولفت الأنظار إليها واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا اِحْتِيَاطِيًّا على ذمة التحقيقات.