شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – سما المصري : أمي وخالتي عملوا الحاجة دي كتير وربنا هداهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة سما المصري، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.
وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.
واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في قسم أو محكمة أو نيابة”.
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