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شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تزلزل الانترنت بصورة مفتوحة الفخذ .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة للفنانة هيفاء وهبي وهي جالسة على البحر في صورة جميلة جدا ومظهر جذاب ساحر ، حيث كانت الفنانة هيفاء وهبي تجلس على كرسي على المسبح او على احدى البرك تلبس الفستان الاحمر الشفاف ، الي يتخذ من الاناقة عنوانا له ، ومن الجمال مضمونا .
ولبقت الفنانة هيفاء وهبي حذاء احمر على لون الفستان الاحمر ، وكانت سادلة شعرها على كتفيها ، اذ اظهرت الصورة فستان الفنانة هيفاء وهبي الذي يكشف فخذها الايسر مظهرة بها جمالها الاخاذ والساحر .
وتفاعل المتابعين والجمهور من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا مع الصورة ، حيث انهالت التعليقات والاعجابات على صورة الفنانة هيفاء وهبي ، وابدى الجمهور اعجابهم بجمال الصورة .
ومن الجدير بالذكر الى ان الفنانة هيفاء وهبي كانت قد اعلنت في الفترة الماضية عن سرقة مجوهرات لها باهظة الثمن والتكاليف ، حيث تشير اصابع الاتهام الى مدير اعمالها السابق محمد وزير ي الذي تشتد بينها وبينه المشاكل وقضايا المحاكم على كثير من القضايا .
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