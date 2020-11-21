تراند اليوم : مؤخرة سما المصري اختفت بعد إزالة النفخ!

بيروت - أسيل الاحمر - استعرضت الراقصة المصرية سما المصري (تي شيرت) جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، وأظهرت عدم اعجابها به، لتنصح متابعيها بعدم شراء الثياب Online.

نشرت سما صورتها بالتي شيرت، وسخرت قائلة: (دي آخره اللي يشتري من الon line مش عايزه اقولكم من قدام المنظر عامل اذاي…خلوها مفاجاه ….المهم دا منظري دلوقتي).

اقرأ: سما المصري بالشفاف تعرض كل لحمها!

الملفت أن عدداً من متابعي سما لاحظوا أن مؤخرتها تبدو أصغر مما كانت عليه في صورها السابقة، واعتبروا أنها تخدعهم وتخضع لعمليات نفخ وتكبير الأرداف.