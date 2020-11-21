شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع.. شاهد بطلة مسلسل البرنس تثير ضجة بظهور فاضح والان مع التفاصيل

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جوري بكر، مذيعه ومقدمة برامج، ودخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان ومسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل، من مواليد يوم 14 أكتوبر 1988 في الإسكندرية، مصر.