شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صافيناز تكشف مفاجأة عن سبب طلاقها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر صوفينار والمعروفة بـ”صافيناز”، كواليس علاقتها المتوترة مع زوجها السابق ورفضه قيامها بالرقص.

وقالت صوفينار في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج ” الترابيزة”، :” مديرة أعمالي جابت عقد شغل لي في البحرين لمدة 3 شهور للرقص هناك ووافقت على الفور”.

وأضافت صوفينار:” زوجي كان يرفض الرقص وقعدت 3 سنوات بدون رقص تنفيذا لرغبته”، مضيفة: “مضيت على العقد ووافقت على الشرط الجزائي الكبير”.

وتابعت صوفينار:” كلمت جوزي وقتها وقلت له هسافر البحرين شغل، ورفض وقلت له العقد به شرط جزائي مليون دولار”.

واكملت صوفينار:” اصريت على التوقيع على العقد رغم الشرط الجزائي الكبير كي لا يتمكن زوجي من فسخ هذا العقد وكان لدي رغبة شديدة في الرقص مجددا “.

ولفتت صوفينار: “زوجي زعل مني جدا بسبب قراري بالرقص مجددا، مضيفة:” العيب اللي كان في زوجي كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه الرجالة كلها كانت بتبص عليه وهو بيتفرج على ستات تانية”.