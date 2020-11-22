شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كمال أجسام يؤجل زفافه على “دمية جنسية” للمرة الثانية ويحكي قصة حبهم العظيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تعهد لاعب كمال أجسام من كازاخستان بالمضي قدمًا في خططه للزواج من دميته الجنسية، على الرغم من اضطراره إلى تأجيل الحفل بعد أن تعرض للهجوم خلال مشاركته في مسيرة للمثليين بكازاخستان.

يعيش يوري تولوتشكو من كازاخستان مع دمية جنسية “مارجو” منذ عام ونصف، والتقى بها لأول مرة في ملهى ليلي.

وكان من المقرر أن يتزوجا في مارس من هذا العام، قبل أن يتسبب وباء فيروس كورونا في موجة اضطراب بالعالم.

قال يوري لصحيفة “ديلي ستار”، إن الحفل تأخر للمرة الثانية بعد تعرضه للهجوم خلال مسيرة للمتحولين جنسيًا في مدينة ألماتي الكازاخستانية في 31 أكتوبر.

أصيب خلالها بارتجاج في المخ وكسر في أنفه بعد أن ارتدى ملابس امرأة. كما ظهر في صور شاركها عبر حسابه على “إنستجرام”.

أضاف يوري: “منذ بضعة أشهر بدأت في استخدام صورة أنثوية في العروض.

سميت هذه الشخصية أماندا. من خلال هذه الصورة، أنقل بعض الأفكار في مجتمعنا. لذلك تعرضت للضرب”.

وحضر يوري المسيرة مرتديًا زي “أماندا”، وشارك مقطع فيديو لاحتجاجه الشجاع والاعتداء الذي تعرض له.

حيث شوهد رجل وهو يمزق باروكة شعره قبل أن يوجه له لكمة. وأضاف: “ومع ذلك، أشعر الآن أنني بحالة جيدة.

وسيكون الزفاف قريبًا”. ويُعرّف لاعب كمال الأجسام بأنه عاطفي جنسي، ويمكن أن يقع في حب “شخصية، صورة، روح، مجرد شخص”.

وأوضح: “تعجبني عملية الجنس نفسها. والجنس والتوجه الجنسي ليس لهما أهمية خاصة هنا”.

وحول حياته الجنسية مع الدمية “مارجو”، أضاف يوري: “قصتنا تثيرني أكثر من الجنس نفسه.

أنا أيضًا أحب BDSM. أحب أن أتعرض للتعذيب، يمكنني أن أتحمل الكثير من الألم.

أحب السيطرة أيضًا. مارجو قادرة على ما لا يستطيع الآخرون القيام به”. صور مأساوية.. مصري يحبس شقيقته 22 عامًا في غرفة غير آدمية

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية السابقة، يجب أن يظل اتحاده مع الدمية “مارجو” قائمًا.

المتطلبات الوحيدة لحفل الزفاف في كازاخستان هي أن كلا الطرفين يجب أن يكون من الذكور والإناث ويتجاوز سنهما أكثر من 18عامًا.

بعد توحيد الزوجين رسميًا، يأمل يوري في شراء منزل عائلي لهما للعيش فيه. وقال سابقًا إنه يبحث عن عقارات في مدينتي ألماتي أو نور سلطان الكازاخستانية.

وبسبب مخاوف واضحة بشأن مظهرها، قررت يوري حجز “مارجو” لإجراء جراحة تجميلية في وقت سابق من هذا العام. وأوضح: “عندما قدمت صورتها للعالم.

كان هناك الكثير من الانتقادات وبدأت في تطوير مجمع لذلك قررنا إجراء الجراحة التجميلية.

لقد تغيرت كثيرًا. في البداية، كان من الصعب قبولها لكنني اعتدت على ذلك لاحقًا”.