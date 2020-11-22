شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هل تذكرون نجمة ذافويس ‘‘لين الحايك’’ التي فازت في الموسم الأول؟؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد بلوغها سن المراهقة في وصلة رقص جريئة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - سعد محمود - بعد ابتعادها الفترة طويلة عن الاضواء اشتعت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحابك حاملة لقب الموسم الاول من برنانج المواهبة الغناية ذا فويس.

بعد ابتعادها لفترة طويلة عن الأضواء، أشعلت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية ذا فويس كيدز السوشال ميديا بمقطع فيديو ظهرت وهي ترقص فيه على نغمات الموسيقى الغربية.



وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث ظهرت الحايك في عمر المراهقة بعدما عرفها الجمهور طفلة خلال الموسم الأول من البرنامج.



وأطلت لين الحايك على جمهورها من خلال حسابها على موقع إنستغرام واستخدمت تطبيق الـ تيك توكبرقصة وصفها البعض بالمميزة والعفوية، مُعلقين أنها تغيرت كثيرًا، فيما رأى البعض ان ملامحها لم تتغير إلا أنها أصبحت أكثر نضوجًا.



