شاهد.. الفنانة ليلى علوي بملابس فاضحة وعقد من الالماس بين نهديها

ياسمين التهامي - نشرت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، وصفحات أخرى تحمل اسم الفنانة ليلى علوي، صورة جريئة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام .

وعلقت على الصورة، بعبارات وكلمات عشق وحب وثناء للفنانة المصرية ، واصفت إياها بنجمة الشاشة وملكة جمال مصر.

وظهرت ليلى علوي في الصورة ، بروب ناعم وملتصق بجسدها ، ويبرز مفاتنها بوضوح تام ، وعلقت عقد الماس على عنقها، وصولا إلى وسط نهديها .

جاء ذلك بعد أن روت الفنانة المصرية ، تفاصيل عن بداياتها الفنية وما تفضله، وذلك في مقابلة تلفزيونية لها عبر برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا وابنتها كارو، مؤكدًة أنها من مواليد 1962.

وذكرت ليلى علوي، أن اسمها الكامل "ليلى أحمد علوي علي"، وكان منذ صغرها يكتبون اسمها "ليلى علوي" في المدرسة، فأكملت بهذا الاسم، وليس باسم والدها لحين دخلت الحياة الفنية.