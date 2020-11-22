إبنة رانيا يوسف تنافس والدتها بدون بنطال ومكشوفة الصدر .. شاهد (صورة)

عدن - ياسمين التهامي -

لم تكن بداية نانسي، ابنة الفنانة رانيا يوسف، في السير على خطى والدتها، بارتداء فستانها المشهور باسم "البطانة" ، في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بل سبق وأن ظهرت مرات عديدة ، في إطلالات شبه عارية .

وكان عيد ميلاد نانسي ، الذي احتفلت به مع والدتها قبل وقت قصير، مناسبة لتظهر أمام الجمهور من خلال السوشال ميديا، بدون بنطال وبصدر مكشوف بالكامل.

ونشرت حينها الفنانة يوسف ، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، يحتوي مجموعة من اللقطات التي جمعتها مع ابنتها نانسي مختار، ولفتت بعض لقطات الفيديو، الأنظار بتطابق ملامح الفنانة المصرية مع ابنتها.

وكتبت رانيا يوسف لابنتها تهنئة تمنت لها فيها النجاح والسعادة، وجاء في تهنئتها: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك".

وكانت الفنانة رانيا يوسف ، قد ذكرت في لقاء تلفزيوني مؤخراً، إن لديها ابنتين، إحداهما عمرها 17 عاماً، وهي في سن خطير جدًا: "أنا مصاحبها ومربياها ومفهماها إيه الصح وإيه الغلط، وتعرف تفرق بين الحلال والحرام".

وأضافت يوسف، أن الأبناء في سن معين "بيفلتوا"، وأنا متكفلة بمصاريفهم، لذا حددت لهم أن هناك أشياء لا يجب فعلها.

وتابعت "أكره الكذب وأعرف أن الكذب بداية الخيط لكل الحاجات الوحشة"، مشيرة إلى أنها تخبر بناتها بأي شيء حتى إذا كانت كارثة، لذلك تصاحبهما أغلب الوقت: "مبطلتش صراحة وأحاول أن أكون سياسية".

وقالت الفنانة المصرية ، أنها خرجت من بيت "عقلاني فيه احترام" وأثرّت صداقتها مع والدتها عليها لكي تكون صديقة لبناتها، فوالدها أقرب إليها من والدتها التي ترفض النقاش، متابعة "بابا كان شديد بره البيت وحنين معايا.. عنده رانيا نمبر ون".

ونفت "رانيا يوسف" أن تكون والدتها سودانية الجنسية، مؤكدة أن أبيها وأمها من مدينة طنطا، ولديها أخ أصغر منها يعمل قبطاناً بحرياً.

وقبلها أثارت الفنانة المصرية، ضجة غير مسبوقة بعدما وضعت ابنتيها في موقف محرج جدا أمام متابعيها على موقع تويتر، بعدما نشرت صورتين تجمعها ببنتيها.

وكان اللافت أن الابنة الصغرى ظهرت في الصورة الأولى وهي ترتدي بنطال، بينما في الصور الثانية اختفى، ليسأل الجميع "البنطال راح فين" وهل خلعت الفتاة المراهقة ملابسها ؟

رانيا اختارت منصتها عبر تويتر لتغرد حزنا على ما أصابها من تعب بسبب تأجيل موعد رحلة الطيران، وقالت تعليقا على صورتين لها مع ابنتيها ياسمين ونانسي قبل وبعد الأزمة: بداية الرحلة كنا مبسوطين و متشوقين، بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا.