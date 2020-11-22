بدون ملابس.. شمس الكويتية تستعرض مفاتنها في اجرأ إطلالة.. صورة صادمة

ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها ومتابعيها، قبل قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بصورة إغراء جريئة للغاية.

وعلقت النجمة الكويتية على الصورة قائلةً : " إذا كان الجمال يجذب العيون فالاخلاق تملك القلوب" لتنهال عليها التعليقات بكثافة شديدة فور ظهورها بهذه الإطلالة.

وظهرت شمس الكويتية، عارية تماماً، بإستثناء روب شفاف يكشف كل ما تحته بوضوح، مع نقشة باللون الأسود على ذراعيها وأسفل نهديها.

وتعرضت جراء الصورة هذه ،لهجوم شديد، من قبل بعض المتابعين، واتهموها بالتعمد بالتعري لإثارة غرائز الجمهور ، وقالوا معلقين : " واضحة الأخلاق جدا، هذه الصورة ما تمثل الاخلاق، وين الأخلاق بالصورة ، بعد نزع الملابس .. أخلاق".

ومؤخرًا نشرت النجمة الكويتية "شمس" عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، صورتين لها، ظهرت في إحداها بروب الحمام وفي الأخرى بالحجاب.

وعلقت شمس الكويتية، على إطلالتها بالحجاب، قائلة : “‏أنا أكثرهم بقاءً وأكثرهم تخلِّي وأنت تحدِّد من أكون معك”.

وفي الصورة الثانية التي نشرتها شمس، بعد ساعات قليلة من نشرها للصورة الأولى، ظهرت بروب الحمام والمنشفة على شعرها، ووضعت مكياج لافت، وعلقت: “اهناك أشخاص يصافحون القلوب قبل الايادي”.



ورغم انها تثير إعجاب الكثير من متابعيها بإطلالاتها المختلفة، الا ان الانتقاد يلاحقها ايضا من قبل عدد من المتابعين، بسبب التناقض في إطلالاتها ، كما حصل في الصورتين محل العرض أعلاه، حيث ارتدت في إحداها الحجاب ، وفي الأخرى ظهرت بروب الحمام وبدون سروال وحمالة صدر ، كما طالبها البعض بعدم استخدام الحجاب كإستعراض وموضة.

وكانت شمس الكويتية قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب انتقادها بعض المشاهير على خلفية قضايا طلاق ضجوا بها مواقع التواصل، مبدية إستغرابها من فضح المشاكل الخاصة على مواقع التواصل.

وقالت أن أغلب قضايا طلاق المشاهير في الوطن العربي، عبارة عن “أفلام هندية، وضحك على عقول الناس” وليست حالات طلاق.





وأكد المتابعون أن الفنانة الكويتية كانت تقصد في كلامها الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل اللذين أثارا الجدل بأنباء انفصالهما، قبل تصالحهما أمس الأول.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شمس الكويتية، أغنية «كهربا» التي صدرت في شهر سبتمبر الماضي، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، الذي يحمل اسم «شيزوفرينيا».

ويضم الألبوم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز، وستطلق بقية أغنيات الألبوم تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة.