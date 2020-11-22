زوجة أبو هشيمة الثالثة تستعرض أردافها بالتايجر وتقهر ياسمين صبري .. لن تصدق من تكون(صورة)

القاهرة - سعد محمود - شاركت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة متابعيها صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً

وتألقت منة عرفة بإطلالة جذابة بنقشة التايجر للمرة الثانية خلال أسابيع حيث ارتدت ميني جيب هاي ويست ونسقت عليها بلوزة سوداء أنيقة وعليه جاكيت مصمم من قماش الستان بنقشة التايجر.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وكان أبرزها مؤيد لها: "نادوا أبو هشيمة يا جماعة، أوعي يشوفك أبو هشيمة، منيح م يشوفك أبو هشيمة، ملكة جمال يا حلوة، أنتي بطل".

واعتبر الجمهور أن منى عرفة تحاول باطلالة التايجر المتكررة لفت انتباه أبو هشيمة وربما دعوته لخطبتها فيما اعتبر قسم من المتابعين أنها تحاول بحركاتها المشاغبة إغاظة زوجته ياسمين صبري.

وكانت منة علافة ظهرت قبل أسابيع بفستان بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول "مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها.

واعترفت الفنانة منة عرفة مؤخراً بأنها تكاد تكون قد أرغمت على صبغ شعرها باللون الأحمر، الذي تظهر به في مسلسل "شارع 9".

وقالت منة عرفة، في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، إن جودة دورها في "شارع 9" ومساحته الكبيرة وجرأته كلها أمور شجعتها وحمستها لدور من المنتظر أن يقدمها بطريقة مختلفة، ولهذا لم تمانع في صبغ شعرها بالأحمر، ولاحقا وجدت أنها تحبه أكثر من الألوان الأخرى.

كما اعترفت منة عرفة بأنها قلقت وتوترت في البداية وهي مقبلة على المشاركة في بطولة مسلسل "إسعاف يونس"، فهي محاطة بممثلين لهم باع طويل في الكوميديا، إلى أن دخلت كواليس المسلسل المضحكة جدا، وتغير كل شيء.

وعمّا إذا كان الشعر الأسود والنظارة يعكسان شخصية جادة وقورة تظهر بها في "إسعاف يونس"، قالت منة عرفة إنها تجسد شخصية طبيبة مرحة تحب "يونس" – محمد أنور – بشدة، وهو لا يبادلها نفس الشعور إطلاقا، وتحاول على مدار أحداث المسلسل لفت نظره، ولا يوجد في الدور أي وقار.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، وسارة سلامة، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة أبو هشيمة الثالثة تستعرض أردافها بالتايجر وتقهر ياسمين صبري .. لن تصدق من تكون(صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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