الناشطة رهف القنون تتحدث بجراءة عن حاجتها لإشباع رغبتها الجنسية!

جدة - محمد الاطلسي - تحدثت الناشطة رهف القنون، بجراءة مبالغ فيها ، عن حاجتها الماسة لإشباع رغبتها العاطفية والجنسية

وعبرت "القنون" في منشور لها على الاستوري بحسابها على " إنستغرام"، عن شعورها بالسوء واضطراب نومها..

وقالت مخاطبة زوجها ووالد طفلتها "لوفولو أندي" بطريقة غير مباشرة : "أشعر بالسوء .. أسأل نفسك.. كيف حال نومي؟ ما هي نبرة كلامي؟ هل قمت بتغذية ممتلكاتي؟ جسمي اليوم؟"

حديث الناشطة السعودية رهف القنون، عن تغذية ممتلكاتها وجسدها، فهم منه متابعون لها ، أنها بحاجة لأن يشعر زوجها الكنغولي، بها وبمعاناتها بسبب تعطش ممتلكاتها وجسدها للتغذية (الجنس) .

وأضافت "القنون" متسائلة : هل هناك شيء يجهدني؟ كيف حال الناس حولي؟ كيف حال أمي؟ ما الذي يشتهيه عقلي؟ ماذا يتمنى قلبي؟ أأحتاج لبعض الراحة؟".

وهو ما يعني أن معاناتها بلغت حد لم تعد تطيقه وأنها إلى جانب احتياجها لإشباع رغبتها العاطفية والجنسية، تحتاج أيضا أن يخبرها قلبها عن الشخص الذي يريده غير زوجها .

كما تحتاج لمعرفة حال أمها واقاربها. . رسالة رهف القنون، هذه لقيت تعاطفا كبيرا من قبل متابعيها، وتداولوا صورة منها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يغضبوا أو ينتقدون هذه المرة حديثها عن الجنس .

وقال متابعون أن رسالة الناشطة "القنون" كلها حنين إلى الماضي والأهل وإلى العاطفة والحب الحقيقيين الذين تحتاجهما.

وتأتي رسالة الناشطة السعودية، ضمن سلسلة منشورات لها تشير إلى ندمها على الزواج من شخص لا تحبه ومن بعدها عن الأشخاص الذين تحبهم ومنهم والدتها .

وقبلها دونّت رهف القنون، منشورًا قالت فيه إن التماس اللجوء حق من حقوق الإنسان،واشارت في منشور ثالث إلى معاناة اللاجئ المنفصل عن أقاربه، فكتبت قائلة : "الإنسان ما هو إلا مهاجر طالب اللجوء.. مهاجر.. لاجئ.. طفل منفصل عن ذويه".

وكان قد شارك الكونغولي "لوفولو أندي"، والد طفلة رهف القنون صورًا للأخيرة، حاول من خلالها إظهار حبه لها ومناصرته لقضايا وحرية المرأة ، خاصة وأنه يعلم أن زوجته "القنون" عرفت بنضالها ومناصرتها لحقوق المرأة. .

حيث كتب والد طفلة رهف القنون نصًا: "المرأة هي التي جلبتك إلى هذا العالم لذا ليس لك الحق في عدم احترام إحداهن.. وبما أننا جئنا جميعًا من امرأة، وحصلنا على اسمنا من امرأة، أتساءل لماذا ننال النساء، ولماذا نغتصب نساءنا، ولماذا نبغض نساءنا؟".

وأضاف لوفولو أندي: "أعتقد أنه حان الوقت لنقاتل من أجل نسائنا، ونكون حقيقيين مع نسائنا، ونحاول معالجتهن وبما أن الرجل لا يستطيع صنع واحدة فليس له الحق في إخبار المرأة متى وأين تصنع واحدة".

وحدث تفاعل من جانب رهف القنون لتلك الرسالة .. وعلقت بكلمات لم تخل من ذكر الجنس .