بصورة إغراء جرئية.. هيا مرعشلي تستعرض مفاتنها

شاركت النجمة السورية الشابة، هيا مرعشلي،جمهورها ومتابعيها ومحبيها، عبر حسابها على موقع إنستغرام، بصورة إغراء جريئة لها، خطفت بها أنظارهم.

وتركت هيا مرعشلي، اطلالتها الجديدة ، كعادتها في معظم إطلالاتها، دون تعليق ، مفضلة أن يكون التعليق من قبل جمهورها ، لتعرف حكمه على هذه الإطلالة.

وظهرت النجمة السورية الجميلة، بفستان أسود ضيق ومكشوف الصدر، وتسريحة شعر ناعمة وجذابة، دثرت خصلاتها ظهرها كاملًا، وصولا إلى أعلى أردافها. واختارت الفنانة هيا مرعشلي، مكياجا مناسبا لإطلالتها الأنيقة والجريئة، مما زادها جمالاً ونعومة وإثارة، كما تعمدت إبراز منحنياتها بطريقة خاطفة للأنظار وساحرة للعقول.