كشفت لباسها الداخلي.. منى زكي تحول الماء إلى كرة قدم في أقوى إطلالة إغراء

ياسمين التهامي - حولت النجمة المصرية منى زكي، إحدى الوديان إلى ملعب كرة قدم، ومياهه إلى كرة قدم، بعد ظهورها وهي تركض مياه الوادي بقوة.

وظهرت النجمة المصرية، في الصور ، وهي تركض بقدميها العاريتين، مياه الوادي بشدة حتى ترتفع إلى مقابل ركبتيها، وينكشف لباسها الداخلي، وكأنها تخوض مبارة كرة قدم هامة مع تلك المياه. وتخلل ركض الجميلة زكي، حركات إغراء أخرى جريئة، كشفت خلالها عن ساقيها واجزاء مما فوقهما وهي تضحك برقة ممتلئة حد التدفق بالأنوثة والجمال .. فيما صدرها المكشوف يلمع مع كل حركة ركض واغراء.. وعلقت النجمة المصرية على اطلالتها الجميلة والجريئة قائلة :"في الأرض لا توجد سماء، ولكن هناك قطع منها" . مع وضع إشارة إلى حساب مصورها. المتابعون أمطروا مشاركة منى زكي، بتعليقات غزيرة منها : "الواحد لو محبكيش يبقى مفيش حاجة تنحب اصلا، ما زلتي البنت الجميلة ، طول عمرك جميلة ورقيقة ، احلا ضحكة في الدنيا، أحلى واجمل ملكة جمال في الكون".

وقبلها تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة منى زكى وزوجها الفنان أحمد حلمي، تعود إلى إحدى المهرجانات الفنية التي أقيمت مؤخراً في دبي. وبدت النجمة المصرية في الصورة ، وهي تستعرض جمالها واناقتها ومفاتنها برفقة زوجها ، فيما صدرها عار بالكامل. وحظيت الإطلالة بسيل من الإعجابات والتعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان اللافت أن السواد الأعظم من التعليقات هي عبارة عن أشكال قلوب وورود ونار ملتهبة، في تأكيد من الجمهور على محبته الغزيرة لنجمته وعشقه الكبير لها. يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنانة منى زكي، فيلم الصندوق الأسود، الذي عرض مؤخراً على شاشة السينمات المصرية. الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر ، شريف سلامة أسماء جلال. وتدور أحداث فيلم الصندوق الأسود، حول تورط "ياسمين" وهي الشخصية التي تؤدي دورها منى زكي في عدة أحداث ، تتسبب بتعرضها للخطف من قبل "هجام" ويجسد شخصيته الفنان محمد فراج، و"سارق"، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، كما تتعرض "ياسمين" بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

وكانت منى زكي قد علقت مؤخراً، عن غيابها عن الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقولها: "مش مصدقة أن 4 سنين عدوا عليا بعيد عن السينما، رغم إني بحب شغلي جدا لكن كنت بدور على حاجة تناسبني". وأوضحت أن فيلم "الصندوق الأسود" - الذي اعادها للسينما مجدداً -كان صعب التنفيذ، نظرًا لأن المخرج محمود كامل معتمد فيه على التلقائية، ويشجع الممثلين في العمل أن يكونوا تلقائيين حتى في حركة الكاميرا خاصة لوجود العنف في الفيلم منى تمنت المشاركة بموسم دراما رمضان 2021 ، بمسلسلها المؤجل "تقاطع طرق" ولكنها بنفس الوقت لم تعلن "تأكدها" من موعد عرضه، وكشفت أسباب توقف تصويره قائلة: لم نستطع اللحاق بالمسلسل في السباق الرمضاني (الماضي) بسبب الضغط الذي شعرنا به خلال جائحة كورونا، كما أن هناك ممثلين كانوا في الخارج وكان من المفترض انضمامهم للعمل، ولكن بسبب الجائحة وتوقف حركة الطيران تعذر حضورهم. وأوضحت النجمة المصرية قائلة : أوقفنا العمل في منتصفه للأسباب التي تحدثت عنها" (جائحة كورونا) . مشيرة إلى أن رمضان المقبل سيشهد عرض مسلسل تقاطع طرق"، ولكنه غير مؤكد.