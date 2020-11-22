صورة مسربة لياسمين صبري مع مدربها العاري الصدر وابو هشيمة يجن جنونة

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة قديمة للفنانة المصرية ياسمين صبري مع مدربها الخاص بها في "الجيم" قبل زواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

وتظهر الصورة النجمة المصرية ومدربها مبتسمين ومتلاصقي الأكتاف في حين كان الأخير عاري الصدر ولايرتدي سوى شورت أسود قصير في صورة وصفها المتابعون بالفاضحة.

وارتدت النجمة المصرية في الصورة سروالاً رياضيا أسودا وقميصا يحمل اللون ذاته من ماركة نايك العالمية.

من جانب آخر، فاجأت الإعلامية السعودية نرجس العوامي، الفنانة المصرية ياسمين بهدية غير متوقعة، حيث أهدت إليها إحدى نياقها والتي قدمها لها أحد رجال الأعمال منذ عامين، وذلك كتعبير عن حبها لجمال ياسمين على حد قولها.

وقالت نرجس العوامي في فيديو نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام": "للناس اللي عم تنتقدني وتهاجمني عشان بعلق لياسمين صبري بحساباتها.. ويقولون لي فشلتينا.. أنت مش بقيت أهلي عشان أفشلك.. وفيها إيه لما أحب واحدة والله إني أحب ياسمين أكثر من ابو هشيمة نفسه".

وأضافت: "وفي ناس يقولون لي ليش ما بتبيعي نياقك وبتعملي عمليات تجميل تكوني شبهها.. وناس تانية تقولي انتي مهووسة بياسمين.. شو إذا أنا مهووسة فيها البنت جميلة وأنا أحبها وليش كلكم دكاترة نفسيين عشان تعرفون إذا أنا مهووسة ولا لأ.. إيه أنا بحب أقول كلمة حلوة لكل الناس.

وتابعت: "والناس ياللي بيقولون لي ياسمين راح تعملك بلوك.. ليش أنا أذيتها ولا غلط فيها.. ما يمكن تكون مستأنسة بتعليقي.. وأنا إن شاء الله بكرة إذا نياقي ربحت سأهدي ياسمين صبرى ناقة تكون تحت أمرها وراح أبعتها لها وين ما تكون.. وهبعت معاها خادم يرعاها لها".

وكانت ياسمين صبري احتفلت بزواجها من أبو هشيمة قبيل شهر رمضان الماضي وتصدر خبر زواجهما اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في رمضان الماضي وشاركه بطولته الفنان أحمد مجدي.