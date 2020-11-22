بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة... نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها لمجموعة من الرجال

عدن - ياسمين التهامي -

فاجأت الفنانة السورية الجميلة نسرين طافش جمهورها، بإطلالة مثيرة نالت إعجاب المتابعين.

وشاركت طافش متابعيها عبر “إنستقرام”، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مرتدية “الهوت شورت” والتي وصفوها متابعون بالجريئة.

وانهالت التعليقات التي تشيد بجمال الفنانة السورية وعلق أحد المتابعين بالقول "حرام عليك مانتحمل" فيما هاجمها بعض المعلقين واتهموها بتعمد الإثارة.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل الوجه الاخر وهو من بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي.