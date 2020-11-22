نسرين طافش تظهر بروب النوم وهو مرفوع من الأسفل.. فهل الصورة مسربة؟

تفاجأ الجمهور بظهور جريء للفنانة السورية، نسرين طافش، من غرفة نومها ، عبر صورة سربها حساب ينشط بنشر أخبارها واطلالاتها في موقع إنستغرام.

وظهرت النجمة السورية، في الصورة ، وهي تقوم بوضع المكياج على وجهها، بروب النوم ، وساقيها مكشوفان، وشعرها يغطي كتفيها واجزاء من ظهرها.

وتداول رواد بموقع تداول الصور والفيديوهات، إنستغرام، هذه الإطلالة، على نطاق واسع، عقب نشرها ، وبدى من خلال تعليقاتهم، أنها أفقدت البعض الصواب، فكتب تعليقات خادشة للحياء.





وأوضحوا في سياق تعليقاتهم، إن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها نجمتهم نسرين طافش، على سرير النوم بملابس فاضحة. مبدين اعتقادهم بأن الصورة سربت دون علمها.



