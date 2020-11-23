شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – شاهد نوال الزغبي بقميص النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص المطربة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية، عبر حساباتها الشخصية المختلفة.

و شاركت نوال الزغبي، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت بلوك صيفي، مرتدية ملابس المنزل، مع ماكياج بسيط، حيث أثارت هذه الصورة جدلًا واسعًا بين النشطاء.

وعلقت على الصور كاتبة:”غيّر الفكر أولاً … ثم يمكن أن يتغير الشعور”.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.