شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. حليمة بولند تثير ضجة كبيرة بهذا الظهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة جديدة من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبودكا.

وسمع صوتها وهي تهم بالصعود على متن سيارة لتفاجأ بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس.

واعترضت على ذلك لافتة إلى أن هذا قد يجعل رائحتها غير جميلة.

وأضافت أن في السيارة غباراً قبل أن يقدم لها النجم المحارم الورقية المبللة. واضافت حليمة بعد ذلك أنها تشم رائحة “خايسة” وأن وجود البطيخ إلى جانبها لا يعجبها.

وأثارت الجدل بقولها إن السيارة لا تليق بها مضيفة “مو بريستيجي”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 17 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.