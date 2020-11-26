شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن وصل – شاهد هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بالبكيني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، بصورة، ظهرت فيها على متن مركب خلال قضاء إجازتها الصيفية مرتدية “كاش مايوه” أبيض شفاف، وكاب باللون الاسود مع نظارة شمس وعلقت على الصورة كاتبة: “الشمس والبحر وبس”.

وشاركت، الفنانة صدقي، صورة أخرى لها، وعلقت عليها: “بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوه بالاحضان”؛ وبدت صدقي مستمتعة برحلتها البحرية.

يذكر، أن أحدث أعمالها كان مسلسل (ليه ﻷ)، والذي عرض عبر منصة شاهد، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وإخراج مريم أبوعوف.