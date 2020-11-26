شكرا لقرائتكم خبر عن العروسة فرحانة – شاهد هنادى مهنا فى شهر العسل بالمالديف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنادى مهنا فى الصورة برفقة زوجها النجم أحمد خالد صالح، ابن الراحل خالد صالح، من شهر العسل الخاص بهما.

وعلقت هنادى مهنا على الصورة قائلة: “أسعد أعياد ميلاد سعيدة لزوجي وصديقي المفضل وابني الأول.. أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة والنجاح. بارك الله فيك بكل ما تتمناه بل وأكثر لأنك تستحق العالم.أحبك بكل ما لدي”.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

القمر، جميلة جدا، ربنا يحميكي ويحفظك