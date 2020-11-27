شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – شاهد فيفي عبده بملابس ضيقة في اوضة نومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، في صورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”. وتسبب في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس فاضحة من غرفة نومها حيث تتعمد التعري لجذب انتباه متابعيها.

وظهرت فيفي عبده وهي ترتدي فستان أسود جرئ مكشوف الصدر بالكامل. وقد أخذت وضعية مثيرة على المقعد في غرفة نومها وعرت ساقيها.

وعلقت فيفي على صورتها بالقول:”يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكو اوي وحشتوني”

وقبل فترة شاركت فيفي عبده مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات المطرب السعودي محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وكتبت فيفي عبده مع المقطع المصور: “تحياتي للسعودية الأغنية دي أغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم”. على حد تعبيرها.

ودائما ما تثير فيفي عبده الجدل بمقاطعها الساخنة التي ترقص وتتعرى بها. في محاولة منها للفت الأنظار إليها بعد أن أكل عليها الدهر وشرب وأصبح التعري أكثر هو طريقها الوحيد للفت الأنظار دون احترام لسنها وهي قد شارفت على السبعين.