شكرا لقرائتكم خبر عن بفوطة الحمام .. شاهد فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة مع زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة السورية ديمة بياعة برفقة زوجها أحمد الحلو الجدل، حيث ظهرا وهما يستمتعان بجلسة الحمام التركي.

وشارك الزوجان الجمهور بمقطع فيديو بدا الثنائي في حالة من الإنسجام؛ إذ سأل أحمد الحلو زوجته عن الفارق بين هذا الحمّام وذلك المغربي أو السوري، فأجابته “بياعة” قائلة بأنه لا يتميز عنهما بأي تفصيل، وأنه من السهل تطبيقه.

وسأل أحمد الحلو زوجته: “اتعلمتي كيف؟”، لتجيب ديمة بياعة: “ما بدها شي صابون وفروك”، بينما تابع “الحلو” قائلًا: “اتعلمي منيح منشان تعمليلي بالبيت”.

وأكد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما فعلاه خصوصية ليس هناك من داع لإظهار ها، ووصفوه بالجرئ.