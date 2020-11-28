شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيفي عبده بقميص النوم: “لو بتحبوني اعملوا الحاجة دي ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو من داخل منزلها، أثناء اتباعها لإجراءات العزل المنزلي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وظهرت فيفى عبده في الفيديو بقميص النوم قائلة: “مساء الخير يا جماعة أنا عايزة أقولكم إنى ملتزمة النظام وقاعدة في البيت، علشان خايفة على نفسي، الموضوع مش هزار بجد الموضوع جامد جدا بدليل إن المطارات كلها مقفولة، بدليل إن في حوادث كتير بتحصل للناس بسبب فيروس الكورونا ولا مش المكرونة، في كل نحاء العالم”.

وتابعت فيفي عبده: “يا رب الطف بينا، يا جماعة اقعدوا ادعوا كدا إن ربنا يلطف بينا يا جماعة، بلاش تنزلوا يا جماعة إلا للضرورة القصوى، واهو هيعملوا حظر تجوال، البلاد كلها فاضية حرام عليكوا اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت وانا هتراسل معاكم من البيوت، كلنا نتراسل مع بعض من البيوت، علشان خاطري بقي ولا كورة ولا مش كورة”