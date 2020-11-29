شكرا لاهتمامكم بخبر بعد ظهورها معه.. هل تسببت هذه الفنانة في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالتزامن مع انتشار عدة أنباء عن انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني بعد قصة حب استمرت قرابة 3 أعوام استطاع الثنائي خطف الأنظار، ظهرت صور جديدة للفنان عمرو دياب مع فنانة أخرى.

ووفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد ظهرت الفنان عمرو دياب والفنانة إيمي سالم، وهو الأمر الذي ربطه البعض بوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

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وربط كثيرون بين ظهور الفنان عمرو دياب مع النجمة إيمي سالم وبين انفصاله عن دينا الشربيني، حيث زعم البعض وجود علاقة عاطفية بين «الهضبة» والفنانة الشابة إيمي سالم.

وبالبحث تبين أن الصورة كانت قد نشرتها الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» في عيد ميلاد الفنان عمرو دياب، وعلقت عليها قائلةً: «اعشق الرابعة.. شكلها مؤامرة».

وكانت الصورة التي ظهر فيها الفنان عمرو دياب مع الفنانة إيمي سالم ترجع لعيد ميلاد الهضبة الماضي، وكان ذلك بحضور الفنانة دينا الشربيني وعدد من الأصدقاء بينهما الفنانة إيمي سالم.

ونشرت الفنانة إيمي سالم في هذا الوقد عدد من الصور من الحفل عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها: «كل سنة وأنت الهضبة كل سنة وأنت ناجح وعالمي.. كل سنة وأنت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وأنت بصحة وسعادة وراحة بال».

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحرص خلالها الفنانة إيمي سالم، على تهنئة الهضبة بعيد ميلاده، إذ سبق ذلك تهنئتها بعيد ميلاده في العام 2018، ونشرت وقتها مقطع فيديو يستعرض صورها معا، وعلقت على الفيديو قائلة: «إلى مُعلم الجميع، رقم واحد الحقيقي، إلى فخرنا بأول مغني مصري عالمي.. كل سنة وأنت طيب ومبروك على الألبوم، واحد من أفضل الألبومات».

وتابعت: «كل سنة وأنت هضبة، كل سنة وأنت ناجح وسعيد وتسعدنا بأعمالك، مبروك هذا الألبوم الناجح. كل سنة وأنت طيب».

يذكر أن المصادر المقربة أكدت انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بعد عدة خلافات نشبت بينهما، ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.

وبحسب المصدر المقرب فقد كشف عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة «دينا» منزل الهضبة الحالي.