تفاصيل مرض إيمي سمير غانم الخطير.. وأول تعليق من أسرتها وزوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر خبر مرض الفنانة المتألقة إيمي سمير غانم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاز على اهتمام الجمهور، خاصة بعد أن كشف والداها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز عن مرضها، لكنهما لم يكشفا عن نوع المرض.

وأشارت تقارير فنية عن أن الفنانة إيمي سمير غانم تعاني من إنزيمات عالية في الكبد، وهو ما سبب لها حالة من الاكتئاب الفترة الماضية، وذلك بعد كشف والديها مرضها الشديد الفترة الماضية، داعين لها بإتمام الشفاء.

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وتسببت الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم في صدمة كبيرة لوالدها ووالدتها، خاصة بعدما تسبب في اعتذارها عن مسلسلها الذي كان مقرر أن يجمع بينها وبين زوجها الفنان حسن الرداد في العام 2018 وكان اسمه «نوح».

وفي هذا الوقد كانت الفنانة إيمي سمير غانم قد تقدمت بشهادة مرضية للجهة المنتجة لمسلسلها «نوح»، وتسبب هذا الأمر في توقف تصويره لأجل غير مسمى بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجهة المنتجة.

وبعد انتشار تلك الأنباء وبعد مرور ما يقرب من عامين على تلك الواقعة، كشفت عن تحسن حالة ابنتها الصحية وأنها تعاني من القولون وآلام في الجهاز الهضمي، وأنها حالياً في تحسن دائم.

وأشارت الفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات صحفية إلى أن حالة ابنتها أصبحت على ما يُرام وأن ابنتها لا تعاني من أي أمراض.

من جانبه قام الفنان حسن الرداد بكتابة تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بنفي تعرض زوجته إيمي سمير غانم لوعكة صحية، وكتب حسن قائلاً «أحب أطمن كل الناس، ان ايمى صحتها كويسة وكل الأخبار المتداولة عن مرضها غير صحيحة».