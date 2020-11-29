هذا ما قاله عمرو دياب لدينا الشربيني قبل دقائق من مغادرتها المنزل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بالتزامن مع الإعلان عن انفصال الثنائي، ليلاقي ذلك الموضوع متابعة الجمهور والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار الأيام الماضية، أفادت مصادر فنية عن نشوب خلافات كبيرة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني انفصلا على أثره بشكل تام عن بعض.

أول رد فعل لدينا الشربيني على نبأ انفصالها عن الفنان عمرو دياب

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وبحسب المصادر، فقد طلب الفنان عمرو دياب الضبة بشكل رسمي من النجمة دينا الشربيني مغادرة شقة «الفور سيزون»، بعدما تصاعدت حدة الخلافات التي كانت دينا شرارة انطلاقها.

وأوضحت المصادر أن طلب الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني بمغادرة المنزل، جاء بعد إلحاحها في أن تتحول العلاقة بينهما إلى زواج رسمي وبحفل زفاف يحضره الجميع.

وعن آخر كلمات الفنان عمرو دياب للفنانة دينا الشربيني، فقد قالت المصادر: «قلت لك قبل كدة كان بإيدك تبقي نجمة، بس يا تبقي فاتن حمامة يا تبقي إنعام سالوسة»، وأضاف الفنان عمرو دياب: «هنزل ساعة أرجع ملاقكيش».