أول رد فعل لدينا الشربيني على نبأ انفصالها عن الفنان عمرو دياب

فيما اعتبره عدد كبير من جمهورها أول رد فعل للفنانة دينا الشربيني على واقعة انفصالها عن الفنان عمرو دياب، تجاهلت الرد علة أسئلة الجمهور بشأن تلك الأزمة.

ووفقًا لما جاء في تصريحات صحفية، فقد رفضت الفنانة دينا الشربيني الرد على سؤال أحد الصحفيين عن تطورات علاقتها بالفنان عمرو دياب، حيث تجاهلت الرد واكتفت بالحديث عن أعمالها الفنية.

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وقالت الفنانة دينا الشربيني إنها بدأت بالفعل عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسلها الجديد «قصر النيل»، والذي ستشارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

وجدير بالذكر أن مسلسل «قصر النيل» من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج محمد مشيش.

وتم ترشيح عدد من النجوم للقيام بأدوار البطولة في المسلسل ومن بينهم الفنان محمد ممدوح والفنان أحمد حاتم وإنجي المقدم ومجموعة أخرى من النجوم.

وتدور أحداث مسلسل «قصر النيل» في إطار من التشويق، ومن المقرر تحديد فريق العمل قبل انطلاق التصوير الشهر المقبل.