في أحدث ظهور لها.. ابنة ديانا حداد الصغرى تخطف أنظار الجمهور بعد أن أصبحت شابة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في خطف أنظار الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، فقد ظهرت وهي تؤدي وصلة رقص مع ابنتها الصغرى.

وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع وهي ترقص مع ابنتها وتشارك في تحدٍ جديد على موقع «تيك توك» من خلال بعض الحركات الراقصة العفوية وفي أجواء شبابية مفعمة بالنشاط.

وشاركت ديانا المقطع على صفحتها وعلقت قائلة: «اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري اخر العنقود ميره مياري اللي بعيش معها احلى ايام عمرها وطفولتها ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم اسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه».