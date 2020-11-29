بعد مرور 35 عاما على عرض الفيلم.. خطأ غريب لم يلاحظه الجمهور في «المدبح» (شاهد)

بالرغم من مرور أكثر من 35 عامًا على عرضه في دور العرض، إلا أن فيلم «المدبح»، والذي ضم عدد كبير من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم الفنانة نادية الجندي وصلاح قابيل وحاتم ذو الفقار يُعد علامة في السينما المصرية.

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه فيلم «المدبح» في وقت عرضه، إلا ان هذا النجاح الكبير لم يمنع وجود بعض الأخطاء والهفوات التي قد تكون مرت على الجميع دون ملاحظته.

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الطريف في الامر أنه بعد مرور 35 عامًا على عرض الفيلم لاحظ المشاهدين خطأ إخراجيًا، ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تجمع نادية الجندي وصلاح قابيل إذ نجد أن الميكروفون يظهر بوضوح في المشهد.