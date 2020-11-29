ياسر جلال: مسئول كبير منعني من التمثيل وأخر نجوميتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - للمرة الأولى كشف الفنان المصري ياسر جلال، سر غيابه وتراجع أسهمه في عالم الفن رغم انطلاقته القوية في مسلسل سعد اليتيم عام 1997، ومشاركته النجمة نادية الجندي بطولة فيلم “بونو بونو” كأول نجم من جيله.

ياسر أكد أن شخصية مهمة لن يذكر اسمها منعته من التمثيل، وضغطت على شركات الإنتاج لمنعه من المشاركة في أي عمل فني، بسبب قصة يحتفظ بتفاصيلها.

وقال: أنا اضطُهدت، بسبب قصة معينة، وده أثر عليّا في شغلي، وشبه تم منعي من ممارسة التمثيل اللي هو أكل عيشي وتخصصي، وأنا مكانش ليّا فيها ذنب، ومكانش المفروض من حق حد يعمل كده، خاصةً أني كنت في عز نجاحي، كنت ناجح جدا، بعد مسلسل سعد اليتيم عام 1997.

وواصل كشف تفاصيل الأزمة بقوله: المسلسلات اللي كانت بتجيلي ترجع تتاخد مني تاني، مكنتش عارف إيه السبب، لحد ما زميل ليّا قالي السبب، حد كبير أوي كان حاططني في دماغه وهو اللي كان مانعني من الشغل، مش هقدر أقول اسمه طبعا، وده أثر على نفسيتي جدا، كنت بركب عربيتي وأمشي ألاقي دموعي بتنزل لأني مكنتش عارف أعمل إيه، وده من المواقف العصيبة عليّا جدا جدا.