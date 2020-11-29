بعد أنباء عن انفصالهما.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة لوالدها مع دينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت نور عمرو دياب، نجلة الفنان عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لوالدها بصحبة الفنانة دينا الشربيني.

ومن خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» نشرت نور الصور وفي الخلفية أغنية عمرو دياب الشهيرة «برج الحوت»، وعلقت عليها قائلةً: «بحبكم إنتو الاتنين».

أول رد فعل لدينا الشربيني على نبأ انفصالها عن الفنان عمرو دياب

هذا ما قاله عمرو دياب لدينا الشربيني قبل دقائق من مغادرتها المنزل

وفي وقت سابق، كانت قد انتشرت عدة انباء عن انفصال الفنان عمرو دياب عن النجمة دينا الشربيني، وذلك بعد خلافات لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين بشأن الزواج الرسمي.

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروعا دراميا مشتركا مع شبكة «نتفليكس».