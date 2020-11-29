ريهام عبد الغفور في اعترافات جريئة: زواجي الأول انتهى بالخيانة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور إن نجاح شخصية منى بطلة حكاية ربع قيراط سببه أنها شخصية مسالمة.

وأشارت إلى وجود تشابه بينهما، ملمحة لتعرضها للخيانة في زواجها الأول، ولكنها أكدت أنها لا تلوم زوجها الأول الآن وتلتمس له العذر.

كما كشفت ريهام عن تعرضها لتهديد بالقتل من أحد معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت وقتها بعمل بلوك له.

وأضافت، ريهام، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه واحد من الناس، على قناة الحياة، أن نجاح شخصية “منى” وتعاطف الناس معها كان بسبب أنها مسالمة ولا تؤذي وتضحى من أجل اسرتها وهي شخصية موجودة في معظم البيوت المصرية.

وتابعت: وبعد تعرضها للخيانة تركت كل شيء واستسلمت لأحزانها دون الإساءة لوالد أطفالها، وردة الفعل هذه تشبهها..

واستطردت: هناك سيدات من الممكن أن تتحمل الخيانة وأن تتعايش لتستمر الحياة، ومن الممكن أن تعمل نفسها مش واخدة بالها، لكن أنا من نوعية الستات اللي مش ممكن تتحمل الخيانة، زواجي الأول انتهى بسبب الخيانة لكن ده لأننا كنا لسه صغيرين ومعندناش خبرات، لكن دلوقتي إحنا أصدقاء والعلاقة بينا عائلية.