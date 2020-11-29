أحمد بدير يلجأ للقضاء ضد مي العيدان والأخيرة تواصل هجومها: انت فعلا أقرع

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصاعدت أزمة الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مسي العيدان بعدما أعلن أشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية.

مي العيدان اتهمت بالتنمر والسب في حق أحمد بدير وابنته والسخرية منه بإساءات لفظية تناقلتها أغلب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

وقال محامي أحمد بدير عبر بيان رسمي: يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير.

استهانت مي العيدان بالبيان الرسمي مؤكدة أن قضية أحمد بدير خاسرة وفقا للقانون، وردت عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة: ارد على هذا الخبر احب اقول لـ احمد بدير المحاكم مفتوحة من ٧ صباحا توكل على الله و اللي ما أطاوله في أَيَّدَك طاوله برجلك.

أضافت: قضيتك خسرانه من الآن بان القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك أصلا وانا قلت بنته مزه طلعت بنت القرع وانت فعلا اقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وانت تضحك الناس على قرعتك ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينه ليش ما اعتبرتها اهانه اعتقد التفله حتى لو تمثيل جارحه خاصه اذا مصوره.

وواصلت ردها بقولها: وارجع اقولك اللي ما اطاوله ب ايدك طاوله برجلك انت شعرك مو مثل رشدي اباظه لحواجبك وانا نسبت شيء ليس فيك انت شوف صورتك جنبي وشوف اذا انت اقرع ولا بشعر بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعره بس عشان اتعرف اني ديمقراطية نشرت رد بنتك و ردك وخليت التعليقات مفتوحه ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي ٦ وافهم بالقانون و حافظته.