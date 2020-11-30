بعد خروج حشرات من قبرها.. مفاجآت جديدة عن جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إلا أن الضجة التي تلاحق الأنباء الخاصة بها لا تزال تتابع، ومن أبرز تلك الأنباء واقعة خروج حشرات من سور مقبرة الفنانة الراحلة.

وبعد مرور شهرين تقريبًا من وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، نشرت إحدى متابعات الفنانة الراحلة صورة لمقبرتها حيث بدت متهدمة بشكل كبير، وقالت في تعليقها على الصورة، قائلةً: «يا خسارة.. محدش بيهتم بحاجة ده قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وزي ما انتو شايفين الحوش كله متهدم والقبر مش في أمان خالص وحشرات في كل حتة يا ريت حد يهتم».

بعد قرب انتهاء حبسها.. مرتضى منصور يجهز مفاجأة لسما المصري

بعد مرور 35 عاما على عرض الفيلم.. خطأ غريب لم يلاحظه الجمهور في «المدبح» (شاهد)

وبالفعل ردت السيدة أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قائلةً: «المقبرة فعلا كان فيها ترميمات بس خلاص انتهت والموضوع ده مش موجود دلوقتي».

وبعد أشهر من تلك الواقعة، عادت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي للتصدر المشهد من جديد، وذلك بعد الإعلان عن إنتاج فيلم يتحدث عن جزء من حياة الفنانة الراحلة قبل إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر أن الفيلم المُشار إليه سيسلط الضوء بشكل خاص على جثمان الفنانة الراحلة وعن مراحل إصابتها بفيروس كورونا والتغيرات التي طرأت على الجثمان.