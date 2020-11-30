أصالة ترقص مع جنات في حفل عيد ميلاد جمال العدل .. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - في حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والطرب احتفل المنتج جمال العدل بعيد ميلاده هو وربيع بسيسو زوج الفنانة جومانا مراد.

الفنانة جنات نشرت فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي ترقص برفقة الفنانة السورية أصالة على أغنية بنت أكابر بينما اكتفت جومانا مراد بالتصفيق لهما



الحفل كان ايضا احتفالا بنجاح أغنية «يا بختو» لهاني شاكر وأحمد سعد، والتي طرحت مؤخرًا وكان من بين الحضرو يسرا وبوسي شلبي.