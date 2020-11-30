محمد رمضان يتعرض لموقف محرج ويسقط في دبي والجمهور يعلق بشماتة.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج، في أول ظهور له عقب أزمته الأخيرة التي انتهت بمنعه من مزاولة مهنة التمثيل وإحالته للتحقيق.

الموقف تعرض له رمضان أثناء تكريمه في مهرجان ضيافة المقام في الإمارات العربية المُتحدة في دورته الرابعة بمدينة دبي.

محمد رمضان وأثناء سيره سقط أرضاً بسبب الأرضية أثناء توجهه للحصول على التكريم وتصدر رمضان التريند بهذه السقطة المروعة.

بعض التعليقات شهدت شماتة واضحة، خاصة وأن رمضان تفاخر بتكريمه في دبي ملمحا إلى أن التكريم يعوضه عن قرار إيقافه عن ممارسة مهنة التمثيل في مصر، وإلغاء تصوير مسلسله الجديد “موسى” الذي كان من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021،

رمضان حاول تجاوز الموقف المحرج ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، وظهر فيه وهو يسقط على خشبة المسرح بطريقة مروعة أثناء تواجده في حفل ضيافة في مدينة دبي بالإمارات، وأرفق بالفيديو أغنيته الشهيرة “بم بم”، وعلق على الفيديو قائلا: ثقة في الله، ما يوقع إلا الشاطر.

ومن المقرر أن تحقق نقابة المهن التمثيلية مع رمضان، يوم 4 ديسمبر تنفيذا للقرار الصادر عن اتحاد النقابات الفنية في مصر بعد اجتماع طاريء عقد مؤخرا.

كما حدّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري، في الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، الذي تقدم بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبًا إياها بإحالة رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.

وكان رمضان قد أعلن احترامه لقرار نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل لحين مثوله للتحقيق، كما أكد صحة خبر الغاء مسلسله الجديد “موسى” بقرار من الشركة المنتجة، وسخر رمضان من الضجة المثارة حول أزمته الأخيرة، موجها اللوم إلى جمهوره لأنه لم يدعمه!!

رمضان نشر بيانا قصيرا لم يقدم فيه الاعتذار المنتظر، وقال عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير.