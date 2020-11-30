كندة علوش تحذر من تداعيات كورونا على الأطفال

أكدت الفنانة السورية كندة علوش أن الحياة أصبحت باردة بعد فرض العزل الصحي وابتعاد كل إنسان عن أهله واحبابه وقالت إن الابتسامة اختفت خلف الكمامة، وتمنت ألا تطول هذه المرحلة أكثر من هذا.

كندة، كتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: كورونا خلت شكل الحياة قاسي وبارد، عزلت ناس وبعدتهم عن أهلهم وحبايبهم.

أضافت: كِبار السن عايشين في وحدة.. ناس كتير تأذت في شغلها ورزقها، السفر بقي صعب وحياة الأطفال فقدت بهجتها، بتوقف المدارس وأماكن التجمع واللعب، السلام اتغير والابتسامات الدافئة غابت وراء الكمامات، يا رب تكون مرحلة تعدي وما تطول.

كانت كندة قد لفتت الانتباه مؤخرا لخطورة تداعيات فيروس كورونا على السلامة النفسية للأطفال، محذرة من تزايد العنف الأسري بحقهم، نظرا لزيادة الضغوط النفسية والاقتصادية على الآباء.

وأشارت كندة إلى معاناة الأطفال بعد إجبار أغلبهم على البقاء في المنزل لظروف الحجر الصحي وقالت في تغريدة أخرى: الوقت الي عم نمر فيه صعب جداً، بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال الي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم او اللعب مع أقرانهم او الذهاب للمدرسة.

أضافت: للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس ما لازم نظلمهم معنا، اهتمو بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم.