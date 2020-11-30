اعمل اللي يريحك.. هنا الزاهد تدافع عن زوجها أحمد فهمي بعد الهجوم عليه

عدن - ياسمين عبد العظيم -

بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له الفنان أحمد فهمي واتهامه بالانحياز الشديد لفريقه الكروي على خلفية معركته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا تدخلت هنا الزاهد زوجة الفنان المصري للدفاع عنه.

كان أحمدج فهمي قد قام بحذف كل منشوراته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإغلاق الجدل حول معركته المتجددة مع اشيكابالا.

الفنانة هنا الزاهد كتبت رسالة طويلة على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك تعليقا على صورة زوجها أحمد فهمي.

هنا قالت: بعيدًا ان شهادتي فيه مجروحة لان الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. انا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد ايه الانسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى انه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عرفاه عرفين ده كويس.

أضافت: انا عارفة انو الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه، بس للأسف الانسان ده بينسى وبيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده

تابعت قائلة: لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للأسف بتطلع اخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة وبتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى إنك ممثل اصلا بس الايام دي مينفعش تبقى كده للأسف. واعمل اللي يريحك لأنك انسان واحنا كده كده بنحبك جدا

أحمد فهمي رد على زوجته قائلا: انت اكتر واحدة عارفاني ومعاشرانى .. بس والله انا خلاص مش فارق لي حاجة أصلا.!!

الفنان داليا البحيري دخلت على الخط وقدمت نصيحتها لأحمد فهمي وهنا الزاهد من واقع تجربة سابقة تعرضت فيها لهجوم كبير وقالت: بص انا كنت زيك كده برضوا بكتب براحتي على انه اكاونت پرايڤت وفيه أصحابي وزمايلي وبس لكن للأسف اكتشفت ان فيه ناس معندهاش ثقافة المحافظة على خصوصية الآخر وانت كده بتبقي صيدة سهلة لأنك شخصية عامة…

وأضافت: معلش يا احمد حتتعود مع الوقت ان في آراء ماتتقلش على السوشال ميديا …اوعي تزعل كله بيتنسي وكفاية ان عندك زوجة قمراية بتحبك الحب ده ربنا يحفظكم من كل شر.