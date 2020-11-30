شكرا لقرائتكم خبر عن بروب شفاف يظهر ما تحته – شاهد رانيا منصور قلبت الدنيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت رانيا منصور بإطلالة مثيرة وعلقت على الصورة قائلة “صباح الخير ”

وتشارك رانيا منصور في مسلسل إسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية “بدلة جديدة” مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبى وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.