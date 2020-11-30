شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف تُهين الرجال بوصف جارح: «كلهم كده» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقالت رانيا يوسف ، في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” عبر قناة mbc4، عن دورها في مسلسل “شارع 9″، إنها تتعرض فيه للخيانة، متابعة: “وده مش في (شارع 9) بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني”.

واصلت: “الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي”.

وتشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل وائل فرج الموسم الثاني.