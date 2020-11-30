شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فنانة سعودية شهيرة: الكلاب افضل من الرجال فى هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة والإعلامية السعودية مروة محمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها عن الكلاب بأنهم أوفى من الرجال وهو ما عرضها لهجوم عنيف.

وتطرقت مروة في فيديو لها على “سناب شات” للحديث عن من الأوفى هل الرجال أم النساء؟، لتقول إن “الأمر يكون متبادلا بين الطرفين ولو أجرينا إحصائية سنكتشف أن الرجال هم الأوفى لأنهم يحبون بصدق وبتجربتها ومن حولها ثبتت هذه النظرية”.

وقالت الفنانة السعودية إنه “بالعودة للزمن الماضي سنجد أن الرجل هو من يضحي بنفسه ويموت وينتحر في سبيل الدفاع عن حبه وإذا حب يحب بصدق ويغامر ويحارب في سبيل حبيبته”.

بعدها تطرقت للحديث عن الكلاب ووفائهم وقالت “إنهم أوفى من الرجال.. مثال للإخلاص.. ويا ريت إحنا كبشر نتعلم منهم هذه الصفة”. وتفاعل مغردون مع الفيديو وهاجموا الإعلامية السعودية واتهموها بتعمد إثارة الجدل وعدم مراعاة مشاعر الرجال والتقليل من شأنهم.

واتهما البعض بتعمد إثارة الجدل لجذب المتابعين ولتكون حديث الجمهور، فقال متابع: “ترى تثير جدل لتصيري ترند ما لقيت الا الكلب”، وأضاف آخر: “سبحان الله الحيوانات طلعت أحن”.