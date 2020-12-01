شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. دومينيك حوراني تتخطى الحدود وتكشف ما بين ساقيها بظهور فاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لسيل من الانتقادات لعد ظهورها الفاضح يوم أمس من خلال عدة صور شاركتها حوراني عبر حسابها الرسمي في موقع انستجرام من حسابها الشخصي وظهرت بألوان فاقعة بالأصفر والبرتقالي وعلقت على اطلالتها بالقول:

“اوقات ببقى مشغولة جدا ومع ذلك مالة جدا . شو السبب ؟”

وانهالت التعليقات من جمهور حوراني على صورها وخص الجمهور صورة هرت فيها مفتوحة الساقين مبرزة مفاتنها للمتابعين بشكل فاضح وانقسم الجمهور الى قسمين

حيث أثنى القسم الأول على اطلالة دومينيك الرياضية ووصفوها بالبرتقالة بينما نصحها القسم الثاني بعدم الظهور بمثل هذه الصورة التي وصفوها بالفاضحة بعد قتح ساقيها وكشف المحظور

و الجدير بالذكر ان دومينـيك حوراني شاركت الفنان الشعبي السوري علي الديك بديو شهير حمل اسم عتريس كما غنت الخاشوقة التي حققت نجاح جماهيري منقطع النظير

ويشار الى ان حوراني اعتادت مشاكة الجمهور يومياتها وكان آخرها مقطع فيديو ظهرت فيه وكسفت عن حزنها في أوقات تقضيها لوحدها بعيداً عن أصدقائها وجمهورها