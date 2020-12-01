شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم الاحمر الشفاف – شاهد رقص إباحي لسما المصري في اوضه النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت الراقصة سما المصري الجدل المتواصل عبر مواقع التواصل بعد نشر صورة لها وهي تجلس علي السرير بملابس مكشوفة اظهرت تفاصيل جسدها .

وابدا جمهور الراقصة حالة كبيرة من السعادة معها في الصور الجديدة التي اظهر جمالها بشكل لافت .

و اليكم ابرز التعليقات :

شكلك زي القمر اوي انتي بتجيبي الجمال ده كله منين انا مش فاهم بس بجد يخربيتك كل يوم اكتر من الاول ، هو انتي مش هتتجوزي بقي الواحد نفسه يشوفك وانتي عروسة كدة بالفستان الابيض بدل ما كل صورك بالقميص .

انتي مش هتبطلي كل شوية تظهري كدة عريانة و مش فارق معاكي حد بجد بصي انتي كدة اخرتك مش هتبقي حلوة .

ولم تكن هذه المرة الاولي لسما التي تثير فيها الجدل حيث اثارة الجدل في معرض الكتاب الاخير بسبب ظهورها بملابس كان الغرض منها لفت الانظار بشكل كبيرة الامر الذي رفضته ادارة المعرض و علي الفور قامت بارسال رجال الامن من اجل اخراجها من المعرض علي الفور لتجنب حدوث مشاكل .

و ايضا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تواجدت سما بدون تواجد دعوة لها من الادارة ودخلت عن طريق احد دعاوي الصحافيين و علي الفور عند اكتشاف الامر قامت ادارة المهرجان بطردها مباشرة و خرجت و هي في حاجة من الغضب الكبيرة تمالكت منها بسبب خروجها بهذا الشكل الذي فيه اهانة .