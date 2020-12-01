حلا الترك ترفع قضية ضد والدتها والأخيرة ترد برسالة مؤثرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - في تطور جديد للخلافات بينهما كشفت منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك أن الأخيرة قامت برفع دعوى قضائية ضدها.

منى السابر أكدت أن ابنتها ضحية ولم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها بل شجعها من حولها وطلبت من الجميع ألا يحكم على حلا لأنهم لا يعرفون الظروف التي تمر بها.

وانهارت منى السابر في البكاء حين تذكرت لقائهما في المحكمة وقالت إنها كانت تود أن تسلم عليها ولكن من حولها منعوها من هذا الأمر معربة عن تمنيها أن تنتنهي هذه القضية مضيفة “رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية لا أحد يضغط عليهم”.

ووجهت الأم رسالة إلى ابنتها قالت فيها: “يا حلا أنا أم ولن تعرفي قيمة هذه الكلمة الا عندما تصبحين أم وانتي بالنهاية ابنتي وأود أن أراكي أفضل مخلوق في العالم ولكن لابد أن تشعري بي وبمعاناتي وأتمنى أن أراكي قريبا”.